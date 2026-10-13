Буткевич зробив Динамо чудовий "подарунок": Ковалець назвав найкращих гравців 8 туру УПЛ

Колишній тренер запорізького Металурга Сергій Ковалець назвав найкращих гравців 8-го туру УПЛ-2026/27, виділивши форварда ковалівського Колоса Дениса Ндукве та голкіпера київського Динамо Георгія Бущана.

Свою думку він висловив в інтерв'ю "Українському футболу".

"Денис єдиний у турі вистрілив дублем, а Георгій відіграв "на нуль" у центральному поєдинку, врятував кілька разів Динамо. Буткевич зробив Динамо чудовий "подарунок", що відпустив Бущана до Києва в оренду. Він однозначно посилив гру команди на останньому рубежі та й захист "біло-синіх" заграв якось впевненіше з поверненням Жори. Динамо заграло веселіше й стабільно набирає очки, п'ять матчів без пропущених голів. Динамівці мають подякувати Буткевичу", – сказав наставник.

Ндукве оформив дубль у ворота Епіцентра, допомігши ковалівцям здобути домашню перемогу з рахунком 3:1. Натомість Бущан відзначився трьома неймовірними сейвами після ударів гравців Карпат. Георгій втримав свої володіння "на замку", а кияни мінімально переграли "левів" у столиці (1:0).

Нагадаємо, що 32-річний воротар виступає за "біло-синіх" на правах оренди із житомирського Полісся до кінця поточного сезону-2026/27.

Додамо, що за підсумками 8-го туру лідером чемпіонату є донецький Шахтар (21 бал), тоді як Полісся з 19 очками йде другим. Динамо завдяки перемозі вийшло на чисте третє місце (16 пунктів).