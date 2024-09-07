Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй

У чеській Празі на стадіоні "Лєтна" відбувся матч першого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірна України приймала національну команду Албанії. Поєдинок завершився поразкою "синьо-жовтих" із рахунком 1:2.

Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, а вже на початку другої половини зустрічі команда Сергія Реброва забила швидкий гол. Миколенко з лівого флангу зробив передачу до лінії штрафного, звідки Конопля в один дотик влучно пробив у ближній кут.

Албанці із відповіддю не забарилися. Вже за п'ять хвилин Асані подав кутовий із правого флангу на дальню, почались відскоки, і зрештою Ісмайлі зрівняв рахунок.

А на екваторі другого тайму Асані вже й сам забив, розстрілявши ворота в дотик після передачі від Маная, що дозволило гостям у підсумку здобути вольову перемогу.

1:2 — збірна України з поразки розпочинає виступ у новому розіграні Ліги націй. У наступному турі "синьо-жовті" зіграють 10 вересня проти Чехії, яка в паралельному поєдинку програла Грузії (1:4). Албанія у той же день на своєму полі прийматиме грузинів.

Ліга націй. Груповий етап, 1 тур

7 вересня. Прага, стадіон "Лєтна"

Україна — Албанія 1:2

Голи: Конопля (49) — Ісмайлі (54), Асані (66)

Україна: Трубін — Миколенко, Забарний, Матвієнко, Конопля, Бражко (Малиновський, 81), Шапаренко (Ванат, 72), Судаков (Ярмоленко, 72), Кабаєв (Піхальонок, 72), Яремчук, Циганков (Зінченко, 81)

Албанія: Стракоша — Мітай, Кумбула, Ісмайлі, Хюсай, Рамадані, Аслані, Асані, Н.Байрамі (Ходжа, 77), Лячі (Беріша, 72), Манай