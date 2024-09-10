Друга поразка поспіль: Україна поступилась Чехії у Лізі націй

У чеській Празі на стадіоні "Фортуна Арена" відбувся матч другого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній України протистояла місцева національна команда Чехії. Поєдинок завершився поразкою "синьо-жовтих" із рахунком 2:3.

На екваторі першого тайму господарі відкрили рахунок. Шапаренко, не влучивши по м'ячу як слід, зупинив флангову подачу Цоуфала на ногу Соучеку, після чого той пробив у Шульца, який ефективно підставив ногу перед порожніми воротами.

Пропустивши, підопічні Сергія Реброва значно краще включилися у гру й двічі й ще до перерви змогли відігратися. Спершу трішки не пощастило Забарному, який влучив у поперечку. А згодом Шапаренко реабілітувався за свою помилку, класно навісивши на Ваната, який влучно пробив головою і забив дебютний гол за збірну.

Чехи ж не виключилися й змогли знову вийти вперед у компенсований до першого тайму час. Панікою у штрафному майданчику скористався Павел Шульц, який із відскоку оформив дубль.

А в другому таймі рефері після перегляду VAR призначив пенальті у ворота наших земляків за гру рукою від Матвієнка. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Соучек.

"Синьо-жовті" не здалися і змогли відіграти один гол. Циганков подав на голову Судакову, а той на дальній штанзі відправив м'яч у протихід голкіперу. Проте цього виявилося недостатньо, аби здобути бодай одне очко.

2:3 — збірна України, яка минулого тижня поступилася Албанії (1:2), зазнала другої поразки поспіль та посідає останнє місце в групі.

Ліга націй. Груповий етап, 2 тур

10 вересня. Прага, стадіон "Фортуна Арена"

Чехія — Україна 3:2

Голи: Шулц, 21, 45+2, Соучек, 80, пен – Ванат, 36, Судаков, 84

Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Зелени, Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лінгр, 66), Черни (Гложек, 66), Хори (Шик, 82), Шулц (Кушей, 82)

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (Маліновський, 79), Шапаренко (Судаков, 68), Ярмоленко (Циганков, 68), Зінченко (Піхальонок, 85), Мудрик, Ванат (Яремчук, 79)