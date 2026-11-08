Ковалець: В ігровому плані Динамо не поступиться Шахтареві

Відомий український тренер Сергій Ковалець не вважає Шахтар беззаперечним фаворитом матчу 12 туру УПЛ проти Динамо.

Слова фахівця наводить Sport.ua.

"Багато хто говорить, що Шахтар зараз на голову сильніший за Динамо. Я не поспішав би з такими висновками. Впевнений, що в ігровому плані динамівці не поступляться опоненту. Це стосується і характеру та самовіддачі.

Приміром, у кубковому матчі до вилучення Михавко Шахтар не мав шансів. Кияни перебудовувалися на схему 1-5-4-1, не даючи простору біля своїх воріт та непогано вибігаючи у контратаки. За правильної організації гри у "біло-синіх" може бути перевага", – заявив Ковалець.