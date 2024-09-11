Шевченко: У Реброва є повний карт-бланш на втілення ідей та експериментів

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що головний тренер національної команди Сергій Ребров має довіру та повний карт-бланш на втілення ідей та експериментів.

Слова Шевченка наводить пресслужба УАФ.

"Хочу привітати молодіжну збірну України (U-21) із виходом на чемпіонат Європи. Команда Унаї Мельгоси показує дуже хороший результат у групі, вигравши всі матчі. Вдячний Сергію Реброву, під керівництвом якого ми бачимо прогрес у роботі та результатах усієї вертикалі збірних.

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Попереду в нас окрім молодіжного Євро – чемпіонат світу (U-20), куди пробилася команда Дмитра Михайленка. Разом із виходом на Євро дорослої збірної ми маємо комплексний успіх у роботі тренерської команди, яка зараз працює із нашими збірними. Саме тому ми бачимо перспективи в обраному векторі роботи та повністю довіряємо Сергію Реброву. У нього є повний карт-бланш на втілення ідей та експерименти.

Невдалі результати на старті Ліги націй не змінять нашої стратегії. Задача УАФ – сприяти виконанню глобальної цілі – виходу національної збірної на чемпіонат світу. Ми лише на старті дворічного циклу й оцінюємо роботу збірних комплексно. Попереду в Сергія Реброва та його команди багато роботи і ми продовжуємо його підтримувати", – заявив Шевченко.

Нагадаємо, після перших 2 турів Україна не набрала жодного балу і посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги націй. У першому турі українці мінімально програли Албанії. Раніше стало відомо, хто став найкращим гравцем матчу Чехія — Україна за версією SofaScore.

Після гри з Чехією Сергій Ребров відповів на питання про можливу відставку.