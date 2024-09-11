Реброву треба зробити правильний крок: Шаран — про відставку тренера збірної України

Український тренер Володимир Шаран вважає, що відставка головного тренера збірної України Сергія Реброва буде передчасною. Наставнику "синьо-жовтих" необхідно змінити свій підхід до команди.

Цитує Шарана nv.ua.

На думку тренера, потрібно давати більше шансів молодим футболістам, які зможуть освіжити національну команду.

"Потрібно освіжати збірну, однозначно. Я це говорив перед цим. У нас є молоді хлопці, треба вже їх випускати. От Ваната випустили, забив — молодець.

Треба більше давати шансів. Кабаєв вийшов у першому матчі, зіграв першу гру. Також у нас є молодіжна збірна, яка вже вийшла на чемпіонат Європи. Вони здобули вісім перемог у восьми матчах — це супер. Я вважаю, що треба освіжати команду. Ми можемо програвати, питань немає, але треба дивитися вже трішки в майбутнє. Ми самі бачимо, всі бачать, що багато гравців просто засиділися у збірній", — зазначив Шаран.