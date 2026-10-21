Туран поки що не має такого досвіду: Ковалець назвав найпрогресивнішого тренера УПЛ

Відомий український тренер Сергій Ковалець назвав Руслана Ротаня найпрогресивнішим наставником серед усіх коучів клубів поточного сезону УПЛ-2026/27.

Про це він розповів у коментарі FootBoom.

"На мій погляд, Руслан Ротань зараз – найпрогресивніший тренер серед усіх. Арда Туран поки що не має такого тренерського досвіду. До того ж Шахтар – клуб, де створені майже ідеальні умови і для футболістів, і для тренерського штабу. Є багато питань, про які тренеру не доводиться турбуватися. Клуб системно запрошує одних із найталановитіших бразильських футболістів", – заявив Ковалець.

Колишній наставник запорізького Металурга додав, що Ротань – талановитий та системний тренер, який починав тренерську діяльність на посаді помічника головного коуча донецького Олімпіка. Після цього продуктивно попрацював із молодіжною збірною України (47 ігор), яку вперше в історії вивів на Олімпіаду.

У сезоні-2024/25 Ротань привів Олександрію (79 матчів) до срібних нагород УПЛ.

"Тепер ми бачимо позитивну трансформацію Полісся під його керівництвом. Команда вдосконалює свою гру, а результати підтверджують, що тренерський штаб рухається в правильному напрямку", – наголосив Ковалець.

Нагадаємо, що український фахівець очолив житомирян влітку 2025-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 45 зустрічей.

Контракт Ротаня з Поліссям розрахований до 30 червня 2028 року. У минулому сезоні-2025/26 "вовки" здобули бронзові медалі першості.

У поточному сезоні-2026/27 житомирський клуб після 9-ти турів йде на 2-му місці, маючи у своєму активі 22 бали. Відставання від лідера сезону, Шахтаря, складає лише 2 очки. В останньому турі Полісся у меншості обіграло київське Динамо (3:1).

У наступному турі підопічні Ротаня зіграють вдома проти київської Оболоні – 23 жовтня о 13:00.

Раніше наставник команди з Житомира пояснив головну перепону українських клубів на шляху до основного етапу єврокубків