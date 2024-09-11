Маркевич: Ребров має залишитися, але ті, хто з ним працює – сміття

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що нинішній наставник національної команди Сергій Ребров має залишатися на своїй посаді, однак 73-річний фахівець розкритикував тренерський штаб Реброва.

Про це Мирон Маркевич розповів Tribuna.com після поразки збірної України від Чехії в другому турі Ліги націй.

"Хто винен?" Тренер. Виграє команда – програє тренер. Так було, є і буде. Моя думка, що він, напевно, повинен продовжувати працювати, але подивитися, хто з ним працює – багато, скажемо так, сміття", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, після перших 2 турів Україна не набрала жодного балу і посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги націй. У першому турі українці мінімально програли Албанії. Раніше стало відомо, хто став найкращим гравцем матчу Чехія — Україна за версією SofaScore.

Після гри з Чехією Сергій Ребров відповів на питання про можливу відставку.