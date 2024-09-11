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Ребров — про відставку: Почекайте трішки

Ігор Чернявський — 11 вересня, 08:21
Ребров — про відставку: Почекайте трішки
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поки що не збирається залишати свою посаду.

Про це він сказав на прес-конференції після поразки від Чехії у 2-му турі Ліги націй.

"Ні, не йду. Поки не йду. Зачекайте трохи", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Сергій Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. Під його керівництвом національна команда змогла потрапити на Євро-2024 через плейоф кваліфікації, на груповому етапі набрала 4 очки, але не змогла вийти до 1/8 через різницю м'ячів.

У Лізі націй-2024/25 "жовто-сині" стартували з двох поразок — у 1 турі програли Албанії, а в 2-му — Чехії.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров

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