Кот-д’Івуар – Норвегія: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

У вівторок, 30 червня, відбувається поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу між збірними Кот-д'Івуару та Норвегії.

Норвежці вийшли вперед на 39-й хвилині гри. 21-річний нападник Лейпцига Антоніо Нуса завдав філігранного удару в дальній верхній кут. Голкіпер Ях'я Фофана стрибнув, але дотягнутися до м'яча не зміг.

Амад Діалло зрівняв рахунок у другому таймі. Нападник розіграв "стінку" з партнером на правому фланзі, на швидкості увірвався в штрафний майданчик та ефектно пробив у дальній кут.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу збірну Норвегії, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,46. Нічия – 3,90. Виграш африканців - 8,0.

Прохід норвежців до наступної стадії турніру – 1,27. На те, що Кот-д'Івуар проб'ється до 1/8 фіналу – 3,66.

Нагадаємо, Норвегія на груповому етапі розтрощила Ірак (4:1), в другому матчі обіграла Сенегал (3:2), вирішивши турнірне завдання. У третьому турі поступилась у матчі проти Франції (1:4).

Кот-д'Івуар у трьох матчах на Мундіалі здобув дві перемоги над Еквадором (1:0) та Кюрасао (2:0), й поступився у поєдинку з Німеччиною (1:2)

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