Півзахисника Лейпцига визнали найкращим гравцем матчу Кот-д'Івуар – Норвегія на ЧС-2026

Півзахисник збірної Норвегії Антоніо Нуса отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Кот-д'Івуару в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Норвежець забив свій дебютний гол на мундіалях та перший з двох голів Норвегії у матчі – на 39 хвилині. Він реалізував передачу капітана команди Мартіна Едегора, який став третім гравцем у світі, який асистував у своїх перших трьох матчах ЧС.

З моменту приєднання до збірної Норвегії у 2023 році Нуса забив 8 голів у 28 поєдинках.

Нагадаємо, що збірна Норвегії обіграла національну команду Кот-д'Івуару в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з рахунком 2:1.

Суперником Норвегії в 1/8 стане збірна Бразилії, яка напередодні з камбеком перемогла Японію.