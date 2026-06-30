1/16 фіналу ЧС-2026. Франція – Швеція: онлайн-трансляція

У ніч на 1 липня відбудеться один з центральних матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому головному фавориту турніру, збірній Франції, протистоятиме Швеція.

Зустріч відбудеться 1 липня на "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з Парагваєм. Він пробився до цієї стадії, сенсаційно перегравши Німеччину в серії пенальті.

За оцінками ліцензованого букмекера GGBET, фаворитом протистояння є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,28. Нічия – 6,23. Виграш "синьо-жовтих" – 9,80.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 20:20 30 червня та можуть змінюватися.

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