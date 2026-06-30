Едегор повторив унікальне досягнення Бєланова та Баллака на ЧС-2026

Півзахисник збірної Норвегії Мартін Едегор став лише третім гравцем в історії, який віддав результативну передачу в кожному зі своїх перших трьох матчів на чемпіонатах світу з футболу.

Про це повідомляє OptaJoe.

Едегор віддав дебютний асист матчу Кот-д'Івуар – Норвегія. Він повторив досягнення радянського футболіста Ігоря Бєланова, який продемонстрував такий результат у складі збірної СРСР у 1986 році, та німця Міхаеля Баллака, який відзначився аналогічним досягненням у 2002 році.

Також Едегор віддав третій асист Норвегії в поєдинку проти Іраку, який реалізував Лео Естігор. Та другу результативну передачу команди в матчі проти Сенегалу, з якого забив Ерлінг Голанд.

Нагадаємо, що збірна Норвегії обіграла національну команду Кот-д'Івуару в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з рахунком 2:1.

Суперником Норвегії в 1/8 стане збірна Бразилії, яка напередодні з камбеком перемогла Японію.