Стало відомо, хто ввійде у тренерський штаб Карпат

До тренерського штабу нового головного тренера Карпат Владислава Лупашка увійде п'ять помічників.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що окрім Сергія Лавриненка та Богдана Шуста, про яких стало відомо раніше, наставнику також допомагатиме Ігор Єрмаков, з яким спеціаліст працював у Інгульці.

Вадим Шутенко стане тренером з фізичної підготовки, а аналітиком команди буде Сергій Вертіль.

Напередодні Карпати розірвали контракт із Мироном Маркевичем. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Маркевич покинув клуб через недостатню комплектацію першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі із Лупашком у команду U-19.

Нагадаємо, що у червні Владислав очолив юнацьку команду Карпат після того, як покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги. За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.