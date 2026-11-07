Справжні "леви": інвестор ФК Харків зіронізував над рішенням Карпат перенести матч УПЛ

Інвестор та голова наглядової ради ФК Харків Володимир Носов іронічно відреагував на рішення львівських Карпат перенести поєдинок 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

Відповідну заяву він розмістив у своєму Інстаграмі.

"Справжні "леви". Почекали годину за регламентом і поїхали додому)", – написав Носов у Stories.

Зауважимо, що поєдинок між львівськими Карпатами та ФК Харків розпочався 7 листопада о 13:00 за київським часом. Гру довелося перервати на 47-й хвилині внаслідок оголошення повітряної тривоги.

Зрештою догравання матчу вирішено було перенести на іншу дату. Згодом керівництво харківського клубу розкритикувало цей крок та заявило, що саме "леви" відмовилися дочекатися закінчення повітряної тривоги, аби дограти матч у той самий день.

Варто зазначити, що Карпати та Харків наразі посідають п'яте та четверте місця у турнірній таблиці відповідно. Дату догравання поєдинку повинна визначити дирекція Української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що раніше Дирекція УПЛ повідомила дату догравання матчу 11 туру чемпіонату України між Лівим Берегом та Буковиною.