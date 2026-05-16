Перспективний захисник Інгульця влітку стане гравцем Колоса
Лівий захисник Інгульця Віталій Катрич з нового сезону стане гравцем Колоса.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, 21-річний гравець переїде в Ковалівку у статусі вільного агента.
Проте Карпати та Інгулець отримають компенсацію за виховання та розвиток футболіста.
У поточному сезоні Віталій зіграв 11 матчів за клуб, результативними діями не відзначався. Його контракт з Інгульцем чинний до 30 червня поточного року.
