Усі розділи
Перспективний захисник Інгульця влітку стане гравцем Колоса

Олексій Мурзак — 16 травня 2026, 19:27
Віталій Катрич
ФК Карпати

Лівий захисник Інгульця Віталій Катрич з нового сезону стане гравцем Колоса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 21-річний гравець переїде в Ковалівку у статусі вільного агента.

Проте Карпати та Інгулець отримають компенсацію за виховання та розвиток футболіста.

У поточному сезоні Віталій зіграв 11 матчів за клуб, результативними діями не відзначався. Його контракт з Інгульцем чинний до 30 червня поточного року.

Напередодні повідомлялося, що Полісся проявляє інтерес до захисника Шахтаря Едуарда Козіка, який наразі на правах оренди виступає за Колос.

