Перспективний захисник Інгульця влітку стане гравцем Колоса

Лівий захисник Інгульця Віталій Катрич з нового сезону стане гравцем Колоса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 21-річний гравець переїде в Ковалівку у статусі вільного агента.

Проте Карпати та Інгулець отримають компенсацію за виховання та розвиток футболіста.

У поточному сезоні Віталій зіграв 11 матчів за клуб, результативними діями не відзначався. Його контракт з Інгульцем чинний до 30 червня поточного року.

