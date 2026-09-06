Караваєв: Карпати закономірно йшли на першому місці

Захисник донецького Шахтаря Олександр Караваєв поділився враженнями від матчу п'ятого туру УПЛ проти львівських Карпат.

Слова гравця наводить УПЛ ТБ.

"Дуже гарний матч в плані інтенсивності і бажання. Грали дві команди-лідери у боротьбі за перші місця. І, звісно, це початок сезону: всі на сто відсотків готові і віддаються на максимум. Тому ці матчі і цікавіші. Карпати дуже добре почали сезон, дуже гарну команду підібрали, посилилися, у них якісна гра, тому вони і закономірно йшли на першому місці.

Ми були готові, нас попереджали, ми все дивились. Але ж ви знаєте, що бувають такі моменти, коли ти готовий, але суперник також налаштовується. І також ви знаєте, як налаштовуються команди на Шахтар і Динамо – всі хочуть завжди нас обіграти і грають завжди дуже якісно, дуже потужно, більше ніж на 100 відсотків. Тому і така інтенсивність. Ви підмітили добре: всі дуже втомились і всі емоції віддали на полі", – заявив захисник.