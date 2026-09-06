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Караваєв: Карпати закономірно йшли на першому місці

Олег Дідух — 6 вересня 2026, 14:35
Караваєв: Карпати закономірно йшли на першому місці
Олександр Караваєв
ФК Шахтар Донецьк

Захисник донецького Шахтаря Олександр Караваєв поділився враженнями від матчу п'ятого туру УПЛ проти львівських Карпат.

Слова гравця наводить УПЛ ТБ.

"Дуже гарний матч в плані інтенсивності і бажання. Грали дві команди-лідери у боротьбі за перші місця. І, звісно, це початок сезону: всі на сто відсотків готові і віддаються на максимум. Тому ці матчі і цікавіші. Карпати дуже добре почали сезон, дуже гарну команду підібрали, посилилися, у них якісна гра, тому вони і закономірно йшли на першому місці.

Ми були готові, нас попереджали, ми все дивились. Але ж ви знаєте, що бувають такі моменти, коли ти готовий, але суперник також налаштовується. І також ви знаєте, як налаштовуються команди на Шахтар і Динамо – всі хочуть завжди нас обіграти і грають завжди дуже якісно, дуже потужно, більше ніж на 100 відсотків. Тому і така інтенсивність. Ви підмітили добре: всі дуже втомились і всі емоції віддали на полі", – заявив захисник.

Нагадаємо, в суботу, 5 вересня, Шахтар у п'ятому турі УПЛ на виїзді здобув вольову перемогу над Карпатами з рахунком 2:1.

Карпати Олександр Караваєв Шахтар Донецьк

Олександр Караваєв

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