В Україні розшукують колишнього футболіста Карпат і Шахтаря

Поліція Львівщини розшукує 77-річного Ярослава Кікотя, який зник 21 липня. Чоловік є колишнім футболістом Карпат і Шахтаря, а після завершення кар'єри працював дитячим тренером.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.

Востаннє мешканця Старого Самбора бачили близько 14:20 у селі Липники Львівського району. За даними правоохоронців, чоловік може бути дезорієнтований і не пам'ятати місце свого проживання.

Прикмети зниклого: зріст близько 175 см, середня статура, коротке сиве волосся. Був одягнений у темно-коричневий светр, зелені штани та капці.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування Ярослава Кікотя, просять повідомити на лінію 102.

Нагадаємо, Кікоть у минулому був професійним футболістом і виступав за донецький Шахтар, львівські Карпати та івано-франківський Спартак. Найбільше матчів провів саме у складі Карпат — 142 поєдинки у чемпіонаті СРСР. Після завершення кар'єри Кікоть працював дитячим тренером.

Напередодні повідомлялося, що помер учасник чемпіонату світу-2026 з футболу.