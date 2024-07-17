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Мирон Маркевич залишив Карпати, — інсайдер Бурбас

Игорь Чернявский — 17 липня, 14:14
Мирон Маркевич залишив Карпати, — інсайдер Бурбас

Мирон Маркевич подав у відставку з посади головного тренера Карпат.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, Маркевич просив відставку вже не вперше. Цього разу президент клубу погодився її прийняти.

Наступником 73-річного наставника може стати Владислав Лупашко, який минулого місяця очолив юнацьку команду "левів". Минулого сезону Лупашко привів Інгулець до чемпіонства у Першій лізі, у вирішальному матчі клуб з Петрового переміг Карпати.

Зазначимо, що це був 5-й період Маркевича в Карпатах. У 1990-х роках він двічі виводив львів’ян у фінал Кубку України, а також здобував бронзові медалі чемпіонату України.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Мирон Маркевич

Мирон Маркевич

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