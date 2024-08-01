Караваєв: Хотіли показати, що можемо переграти Партизан на їхньому полі також
Захисник київського Динамо Олександр Караваєв заявив, що команда мала сильну мотивацію здобути перемогу в гостьовому матчі проти Партизана в Лізі чемпіонів.
Про це український футболіст розповів у коментарі пресслужбі киян.
"Емоції дуже позитивні, тому що після перемоги 6:2 у першому матчі ми хотіли приїхати до суперника в гості та показати, що той результат не був випадковістю й що ми можемо їх переграти на їхньому полі також.
Ми були дуже мотивованими. Усі знають про те, що було до нашого протистояння. Коли в нас у Києві ракети влучали в лікарні та пологові будинки, і я як батько трьох дітей це все дуже близько приймав до серця, Партизан грав самі знаєте де – я навіть не хочу вголос називати цю країну. Тож це було для нас дуже сильною мотивацією, ми не могли зіграти по-іншому. Я вважаю, що ми за всіма аспектами переграли цю команду, тому результат закономірний", — сказав Караваєв.
Нагадаємо, Динамо знову розгромило Партизан (3:0), завдяки чому гарантувало собі єврокубкову осінь. Раніше сербський клуб поїхав на товариський турнір в Росію, а головний тренер Партизана порівняв київське Динамо з московським, та заявив, що команда і фанати підтримують братні стосунки з ЦСКА десятиліттями.
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів "біло-сині" зіграють проти шотландського Рейджерс.