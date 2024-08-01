Караваєв: Хотіли показати, що можемо переграти Партизан на їхньому полі також

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв заявив, що команда мала сильну мотивацію здобути перемогу в гостьовому матчі проти Партизана в Лізі чемпіонів.

Про це український футболіст розповів у коментарі пресслужбі киян.

"Емоції дуже позитивні, тому що після перемоги 6:2 у першому матчі ми хотіли приїхати до суперника в гості та показати, що той результат не був випадковістю й що ми можемо їх переграти на їхньому полі також.

Ми були дуже мотивованими. Усі знають про те, що було до нашого протистояння. Коли в нас у Києві ракети влучали в лікарні та пологові будинки, і я як батько трьох дітей це все дуже близько приймав до серця, Партизан грав самі знаєте де – я навіть не хочу вголос називати цю країну. Тож це було для нас дуже сильною мотивацією, ми не могли зіграти по-іншому. Я вважаю, що ми за всіма аспектами переграли цю команду, тому результат закономірний", — сказав Караваєв.