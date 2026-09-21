На час матчу друзів немає: Караваєв – про протистояння Шахтаря з Динамо в Кубку України

Футболіст донецького Шахтаря Олександр Караваєв висловився про результат жеребкування 1/8 фіналу Кубку України, яке звело "гірників" із Динамо.

Його слова передає УФ.

Це буде перше очне протистояння між грандами після переходу досвідченого захисника з київського клубу. Він розповів, чи буде цей матч для нього особливим.

"Звісно, буде. У мене там багато друзів і гарних спогадів. Я тепло ставлюся до Динамо. Але на футбольному полі ти б'єшся за свою нинішню команду. На час матчу друзів немає, тому всі гратимуть лише на перемогу", – сказав Караваєв.

Зазначимо, що це "Класичне" відбудеться наприкінці жовтня. Минулого сезону команди також грали на цій стадії турніру й тоді перемогли кияни з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що в нинішній кампанії Олександр провів п'ять матчів у складі "гірників". Раніше він зізнавався, чи не шкодує про перехід у Шахтар.