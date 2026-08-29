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Караваєв: У Шахтаря великі шанси пройти в наступний раунд Ліги чемпіонів

Олег Дідух — 29 серпня 2026, 21:19
Караваєв: У Шахтаря великі шанси пройти в наступний раунд Ліги чемпіонів
Олександр Караваєв
ФК Шахтар Донецьк

Захисник донецького Шахтаря Олександр Караваєв оцінив результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів для команди.

Слова футболіста наводить пресслужба чемпіонів України.

"Вважаю, що у Шахтаря великі шанси пройти у наступний раунд. Звісно, з топкомандами, які знаходяться на вершині, буде дуже складно, але всі інші плюс-мінус одного рівня, тому тут виходитиме на перший план, швидше, бажання і віддача на футбольному полі.

Найскладнішими будуть ті суперники, яких ми психологічно або ментально недооцінюватимемо. Якщо думатимемо, що це противник прохідний, буде важко. Якщо ж цього не робитимемо — а я впевнений, тренерський штаб зробить на цьому акцент, аби кожен гравець розумів, що легких матчів не буде, — тоді не стикнемося з цими проблемами", – заявив Караваєв.

Нагадаємо, що 27 серпня відбулося жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27. Україну в турнірі представлятиме донецький Шахтар. За підсумками жеребкування "гірники" зіграють проти Реала, Інтера, Спортинга, ПСВ, Фенербахче, Лейпцига, АЕКа та Слована. Уже визначився розклад матчів Шахтаря в основному раунді Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів Олександр Караваєв Шахтар Донецьк

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