Караваєв: У Шахтаря великі шанси пройти в наступний раунд Ліги чемпіонів

Захисник донецького Шахтаря Олександр Караваєв оцінив результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів для команди.

Слова футболіста наводить пресслужба чемпіонів України.

"Вважаю, що у Шахтаря великі шанси пройти у наступний раунд. Звісно, з топкомандами, які знаходяться на вершині, буде дуже складно, але всі інші плюс-мінус одного рівня, тому тут виходитиме на перший план, швидше, бажання і віддача на футбольному полі.

Найскладнішими будуть ті суперники, яких ми психологічно або ментально недооцінюватимемо. Якщо думатимемо, що це противник прохідний, буде важко. Якщо ж цього не робитимемо — а я впевнений, тренерський штаб зробить на цьому акцент, аби кожен гравець розумів, що легких матчів не буде, — тоді не стикнемося з цими проблемами", – заявив Караваєв.