З повагою ставлюся до цього рішення: Караваєв – про непотрапляння до основної заявки збірної України

Захисник донецького Шахтаря Олександр Караваєв заявив, що з повагою ставиться до рішення головного тренера збірної України Андреа Мальдери не включити його до основної заявки команди на перші матчі Ліги націй.

Його слова передає Український футбол.

Окрім того, 34-річний футболіст подякував італійському наставнику за те, що він є в списку резервних гравців. За словами Караваєва, для нього це вже привілей, оскільки тренерський штаб стежить за його грою, й він залишається опцією для національної команди.

"Я завжди готовий до виклику й перебуваю в тонусі. Це прерогатива головного тренера, і я з повагою ставлюся до його рішення – він бачить ситуацію найкраще. Звісно, приємно опинитися хоча б у резервному списку: це означає, що за мною стежать і я залишаюся опцією для національної команди. Потрапляння до резервного списку – це вже певний привілей".

Зауважимо, що востаннє Караваєв виходив на поле у футболці "синьо-жовтих" ще в листопаді минулого року, у матчі-відповіді проти Франції (0:4) у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Загалом за спиною в 34-річного оборонця 50 матчів за національну команду, у яких він відзначився 3 голами та 13 асистами.

Нагадаємо, що напередодні Мальдера оголосив заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026. "Синьо-жовті" розпочнуть турнір у матчі проти Угорщини 25 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Утім, вже згодом стало відомо, що збірній через травми не допоможуть нападник Болоньї Артем Довбик та півзахисник Полісся Олександр Андрієвський. Замість них були довикликані: форвард "вовків" Ігор Краснопір та хавбек Динамо Олександр Піхальонок.

А пізніше й молодий центральний нападник Утрехта Артем Степанов випав з обойми національної команди внаслідок ушкодження. Замість нього до складу національної команди довикликали вінгера Полісся Владислава Велетня.