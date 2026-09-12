Караваєв зізнався, чи шкодує про перехід із Динамо в Шахтар

Олександр Караваєв висловився про свій перехід в Шахтар із Динамо в літнє трансферне вікно.

Його слова передає ВЗБІРНА.

Вихованець "гірників" долучився до команди Арди Турана на правах вільного агента. Він заявив, що не шкодує про це рішення.

"Я вибрав цей варіант. Подивимось через два роки, що буде, як воно буде. Тоді ми зможемо зробити якийсь аналіз, порівняти Динамо та Шахтар. Ні про що точно не жалкую. Я дуже всім вдячний за останні сім років, які були. Але це новий етап. Це футбол, футбольна кар'єра, новий етап, я вважаю, дуже хороший, якщо в моєму віці робить така команда мені запрошення", – сказав Караваєв.

Зазначимо, що Олександр провів у складі Динамо 217 матчів. Він здобув із киянами сім трофеїв.

У нинішньому сезоні 34-річний футболіст зіграв у трьох поєдинках за донеччан. Результативними діями не відзначався.

Наступним суперником "гірників" стане Чорноморець. Вони зіграють у шостому турі УПЛ 14 вересня, стартовий свисток має пролунати о 18:00.