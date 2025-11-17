Українська правда
Калюжний: План на гру був лише перемогти

Станіслав Лисак — 17 листопада 2025, 00:54
Півзахисник Металіста 1925 та збірної України Іван Калюжний заявив, що у грі проти Ісландії план на гру був перемогти.

"Емоції позитивні, але ми віддали всі сили на полі. Зараз трішки не вистачає емоцій, але ми дуже раді. Ми готувалися до цієї гри, сподіваюся, що ми показали гарну гру і гарний результат.
Не знаю, по моїх відчуттях, що 1-й, що 2-й тайм ми грали однаково – більше першим номером, не на контратаках. План на гру в нас був – тільки перемога, тому що нам потрібна була лише перемога", – сказав Калюжний.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію в заключному матчі групової стадії кваліфікації на ЧС-2026 та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Іван Калюжний став одним з найкращих гравців у матчі з ісландцями за версією аналітичного порталу SofaScore, водночас Левом матчу став Віктор Циганков.

Раніше про гру національної команди висловився воротар Анатолій Трубін.

