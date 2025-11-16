Збірна України завдяки голам Зубкова та Гуцуляка перемогла Ісландію та вийшла у плейоф відбору на ЧС-2026

У неділю, 16 листопада, відбувся матч 6 туру відбору на ЧС-2026, в якому Україна в номінально домашньому матчі приймала Ісландію.

Зустріч, яка відбулася у Варшаві, завершилася з рахунком 2:0 на користь української збірної.

Підопічні Сергія Реброва з перших хвилин понесли на ворота суперника, втім, нічого конкретного не створили. Після ініціативу перехопили ісландці, які провели кілька затяжних атак, які також не увінчалися успіхом.

Надалі дійшла справа до моментів, так, перший небезпечний створили саме "синьо-жовті": на 23-й хвилині Циганков класно змістився ближче до карного та потужно пробив у поперечку воріт Олафссона. Пізніше ще кілька моментів мав Сергій Зубков, однак всі спроби були "повз касу". Завершився перший тайм також під атаки збірної України, однак розпечатати ворота Ісландії нашим футболістам так і не вдалося і команди з рахунку 0:0 пішли на перерву.

У другому таймі українці продовжили володіти ініціативою, водночас ісландці, яких влаштовувала і нічия, конкретно сіли у захист з надією зловити "синьо-жовтих" на контратаках. Нагоди були, так, пробивали і Ванат, мав нагоду Малиновський, але знову, то голкіпер рятував, то м'яч летів повз ворота.

Класний момент був на 66-й хвилині: Циганков робив навіс, м'яч зрізався з ноги та летів у ближній кут, але Олафссон вчасно зреагував та відбив м'яч на кутовий. Надалі Ребров кинув у бій Шапаренка та Яремчука, які змінили Ярмолюка та Ваната відповідно.

На 77-й хвилині момент вже мали ісландці: пішла подача зі стандарту у карний, де Паульссон головою впритул розстрілював ворота української команди, на щастя, Трубін у волейбольному стилі парирував цей удар. Але трохи згодом, а саме на 81-й хвилині Україна відповіла – відповіла потужно: Циганков подав на ближню стійку на Гуцуляка, який продовжив на дальню стійку на Зубкова, а Олександр упевнено пробив повз воротаря, і м'яч від стійки воріт таки залетів у сітку.

За кілька хвилин до завершення основного часу Ісландія була близька до встановлення паритету, однак знову надійно зіграв Трубін, який намертво забрав м'яч після рикошету. І надалі суперник продовжував насідати на наші ворота, але "синьо-жовті" надійно зіграли в обороні і відбили ці навали. А вже у доданий час крапку у матчі поставив Гуцуляк: який після перехоплення Калюжного накрутив захист ісландців і з-за меж карного вдруге вразив ворота Олафсссона. У підсумку, дещо нервова, але перемога 2:0, яка вивела команду Сергія Реброва у плейоф кваліфікації.

Відбір до чемпіонату світу-2026

6 тур, 16 листопада

Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 83 Зубков, 2:0 – 90+3 Гуцуляк

Україна: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Зубков (Сваток. 87), Ярмолюк (Шапаренко, 69), Калюжний, Малиновський (Гуцуляк, 77), Циганков (Назарина, 87) – Ванат (Яремчук, 69)

Ісландія: Олафссон – Еллертссон (Томассон. 86), Магнуссон, Інгасон, Паульссон – Гудмундссон А., Йоуганессон, Гаральдссон – Торстейнссон (Гудйонсен Д., 86), Гудйонсен А., Віллюмссон (Гудмундссон Й., 65)

Попередження: Малиновський, 75, Конопля, 85 – Йоуганессон, 45+1

Раніше стало відомо, що Ілля Забарний обійшов Ярослава Ракіцького за кількістю матчів за збірну України.

З іншими результатами 6 туру відбору на ЧС-2026 можна ознайомитися ТУТ.