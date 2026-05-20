Зірка збірної Нідерландів може пропустити ЧС-2026

Зірковий форвард Корінтіанс і збірної Нідерландів Мемфіс Депай може пропустити чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє AD.nl.

Депай не виходив на поле з березня через травму задньої поверхні стегна правої ноги. Ще до того, як форвард залікував це пошкодження, у нього з'явилися проблеми з литковим м'язом лівої ноги.

Терміни відновлення Депая точно не відомі, а його перспективи поїхати на чемпіонат світу видаються туманними. Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман оголосить заявку команди на турнір наступного тижня.

У поточному сезоні на рахунку Депая 1 гол і 1 асист у 12 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Раніше повідомлялося про те, що Корінтіанс шукає спонсора для того, щоби продовжити контракт із нападником.