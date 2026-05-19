Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

"Це сльози чистого щастя". Неймар поділився емоціями від потрапляння на ЧС-2026

Олег Дідух — 19 травня 2026, 19:16
Це сльози чистого щастя. Неймар поділився емоціями від потрапляння на ЧС-2026
Неймар
ФК Сантос

Зірковий вінгер Сантоса Неймар розплакався, дізнавшись, що потрапив до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу 2026 року.

Після цього гравець прокоментував свою майбутню поїздку на мундіаль, його слова наводить Фабріціо Романо.

"Важко не бути емоційним. Після всього, що я пройшов зуміти пробитися до складу на ще один чемпіонат світу – це неймовірно. Це сльози чистого щастя. Хочу подякувати кожному бразильцеві, хто підтримував і вболівав за мене, хто просив, щоби я був у складі.

Це було дійсно щось особливе – відчути всю цю любов від фанатів. Тепер ми всі – єдине ціле, і будемо боротися за Кубок світу. Ми віддамо наші життя, щоби привезти кубок у Бразилію, і я справді дуже щасливий. Ми хочемо завершити турнір з хорошим результатом, а це може бути тільки перемога", – заявив Неймар.

Зазначимо, що чемпіонат світу 2026 року стане четвертим у кар'єрі Неймара. Бразилія на груповому етапі зіграє з Марокко, Гаїті та Шотландією.

ВІДЕО Неймар Збірна Бразилії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

ВІДЕО

Світоліна і Монфіс влаштували божевільне шоу на корті: відео
Катастрофа на перших секундах: воротар Динамо U-17 травмувався після курйозного голу від ЛНЗ
Автогол року: у Молдові м’яч від травмованого гравця залетів за комір воротарю
Гравець колишнього клубу Зінченка жорстко осоромився: футболіст переплутав прапор України з Росією
Завершила бій за 15 секунд: легендарна Роузі після дев'ятирічної паузи легко впоралася із Карано

Останні новини