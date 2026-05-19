"Це сльози чистого щастя". Неймар поділився емоціями від потрапляння на ЧС-2026

Зірковий вінгер Сантоса Неймар розплакався, дізнавшись, що потрапив до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу 2026 року.

Після цього гравець прокоментував свою майбутню поїздку на мундіаль, його слова наводить Фабріціо Романо.

"Важко не бути емоційним. Після всього, що я пройшов зуміти пробитися до складу на ще один чемпіонат світу – це неймовірно. Це сльози чистого щастя. Хочу подякувати кожному бразильцеві, хто підтримував і вболівав за мене, хто просив, щоби я був у складі.

Це було дійсно щось особливе – відчути всю цю любов від фанатів. Тепер ми всі – єдине ціле, і будемо боротися за Кубок світу. Ми віддамо наші життя, щоби привезти кубок у Бразилію, і я справді дуже щасливий. Ми хочемо завершити турнір з хорошим результатом, а це може бути тільки перемога", – заявив Неймар.