Визначилися потенційні суперники збірної України в плейоф кваліфікації ЧС-2026
Збірна України з футболу посіла друге місце у груповій стадії кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та вийшла до плейоф відбіркового етапу.
Підопічні Сергія Реброва гарантовано потраплять до першого кошика та вже мають потенційних суперників у мінітурнірі, що відбудеться в березні.
Попри це усі учасники плейоф кваліфікації ЧС-2026 визначаться вже у вівторок, 18 листопада, після останніх матчів групового етапу європейського відбору на мундіаль.
Станом на 16 листопада відомі 11 з 16 команд, що вийшли до стикового мінітурніру за путівки на чемпіонат світу.
За правилами турніру представники першого кошика у півфіналі плейоф зіграють з представниками четвертого кошика; представники другого кошика – з представниками третього кошика. У фіналі грають переможці півфіналів кожного з чотирьох шляхів.
- 1 кошик: Італія, Туреччина, Україна, Польща;
- 2 кошик: Словаччина*, Шотландія*, Чехія, Ірландія;
- 3 кошик: Албанія, Північна Македонія*, Боснія і Герцеговина*, Косово;
- 4 кошик: Вельс*, Швеція, Румунія, Північна Ірландія.
* – команди, що ще не забезпечила собі місце у плейоф кваліфікації.
Жеребкування, на якому визначиться суперник збірної України у мінітурнірі, відбудеться вже в четвер, 20 листопада. Матч плейоф відбіркового етапу заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.