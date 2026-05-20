Швейцарія опублікувала заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Швейцарії визначився із заявкою команди з 26 гравців на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Швейцарського футбольного союзу.

26 Namen – Ein grosses Ziel 🏆 Unser Kader für den Sommer 🇨🇭

26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.

26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026

Воротарі: Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд), Марвін Келлер (Янг Бойз), Івон Мвого (Лор'ян)

Захисники: Мануель Аканджі (Інтер), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Міро Мухайм (Гамбург), Рікардо Родрігес (Бетіс), Сільван Відмер (Майнц), Лука Хакес (Штутгарт), Орель Аменда (Айнтрахт), Ерай Джемерт (Валенсія)

Півзахисники: Ардон Яшарі (Мілан), Денис Закарія (Монако), Граніт Джака (Сандерленд), Йохан Манзамбі (Фрайбург), Джибріль Соу (Севілья), Міхель Ебішер (Піза), Ремо Фройлер (Болонья), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Фабіан Рідер (Аугсбург), Ноа Окафор (Лідс), Рубен Варгас (Севілья), Дан Ндой (Ноттінгем Форест)

Нападники: Седрік Іттен (Фортуна), Брел Емболо (Ренн), Зекі Амдуні (Бернлі)

А ЧС-2026 Швейцарія зіграє у групі В проти команд Канади, Катару та Боснії і Герцеговини.

Раніше свою заявку на ЧС-2026 оголосила збірна Шотландії.