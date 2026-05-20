Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Швейцарія опублікувала заявку на ЧС-2026

Олег Дідух — 20 травня 2026, 13:45
Швейцарія опублікувала заявку на ЧС-2026
Getty Images

Тренерський штаб збірної Швейцарії визначився із заявкою команди з 26 гравців на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Швейцарського футбольного союзу.

Воротарі: Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд), Марвін Келлер (Янг Бойз), Івон Мвого (Лор'ян)

Захисники: Мануель Аканджі (Інтер), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Міро Мухайм (Гамбург), Рікардо Родрігес (Бетіс), Сільван Відмер (Майнц), Лука Хакес (Штутгарт), Орель Аменда (Айнтрахт), Ерай Джемерт (Валенсія)

Півзахисники: Ардон Яшарі (Мілан), Денис Закарія (Монако), Граніт Джака (Сандерленд), Йохан Манзамбі (Фрайбург), Джибріль Соу (Севілья), Міхель Ебішер (Піза), Ремо Фройлер (Болонья), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Фабіан Рідер (Аугсбург), Ноа Окафор (Лідс), Рубен Варгас (Севілья), Дан Ндой (Ноттінгем Форест)

Нападники: Седрік Іттен (Фортуна), Брел Емболо (Ренн), Зекі Амдуні (Бернлі)

А ЧС-2026 Швейцарія зіграє у групі В проти команд Канади, Катару та Боснії і Герцеговини.

Раніше свою заявку на ЧС-2026 оголосила збірна Шотландії.

Збірна Швеції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Швеції з футболу

Головний тренер Швеції отримає солідний бонус за вихід на ЧС-2026
Дьокереш запатентував святкування, яке показав після хеттрику у матчі проти збірної України
Для мене це болючий досвід: Трубін – про виліт України з плейоф відбору на ЧС-2026
Ми вірили в це до кінця: Дьокереш – про вихід Швеції на ЧС-2026
Левандовський – про поразку від Швеції за крок до ЧС-2026: Нам боляче, адже успіх був зовсім поруч

Останні новини