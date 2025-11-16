Без Циганкова у першій трійці: визначилися найкращі гравці матчу Україна – Ісландія

Футболісти збірної України дізналися свої оцінки за матч проти Ісландії (2:0) в межах 6 туру групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це повідомляє портал SofaScore.

Найкращим гравцем на полі став Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну на 77 хвилині і відзначився асистом та забитим голом – 9,0 балів.

Також до трійки найкращих потрапили Олександр Зубков, який відкрив рахунок у зустрічі, та Іван Калюжний, який асистував Гуцуляку.

Зауважимо, що Віктор Циганков, який отримав нагороду "Лев матчу", заробив 7,5 балів за 87 хвилин на полі.

Нагадаємо, що за підсумком групової стадії кваліфікації ЧС-2026 збірна України посіла друге місце у квартеті D та пробилася до плейоф стадії, де суперник визначиться вже у четвер, 20 листопада.