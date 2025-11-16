Уболівальники збірної України визначили Лева матчу в грі проти Ісландії

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков отримав нагороду "Лев матчу" за свій виступ у грі проти Ісландії в межах заключного туру відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє УАФ.

Номінальна домашня зустріч для підопічних Сергія Реброва завершилася перемогою з рахунком 2:0.

Циганков учетверте в кар'єрі був обраний "Левом матчу" – за нього проголосували 42% вболівальників.

Віктор був одним з найактивніших гравців на полі, за 87 хвилин на полі хавбек виконав 3 ключових передачі, створив один гольовий шанс для партнера, а також саме його навіс з кутового призвів до першого забитого голу.

Нагадаємо, що за підсумком групової стадії кваліфікації ЧС-2026 збірна України посіла друге місце у квартеті D та пробилася до плейоф стадії, де суперник визначиться вже у четвер, 20 листопада.