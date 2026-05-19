Зірка Барселони переніс операцію та пропустить чемпіонат світу-2026

Півзахисник Барселони Фермін Лопес пропустить чемпіонат світу-2026 з футболу, який влітку пройде з 11 червня по 19 серпня в США, Канаді та Мексиці.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання, у вівторок, 19 травня, він переніс операцію після перелому п'ятої плюсневої кістки правої стопи, а його відновлення становитиме 2-3 місяці. Гравець отримав травму під час матчу проти Бетіса, який відбувся у неділю, 17 травня.

Очікується, що іспанець повернеться до початку наступного сезону.

Фермін був ключовою фігурою в планах наставника збірної Іспанії Луїса Де ла Фуенте на чемпіонат світу.

Він був у розширеному списку з 55 гравців і мав бути включений до остаточного складу з 26 гравців.

У поточному сезоні в його активі 48 матчів за клуб у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 17 асистів.

Напередодні Барселона домовилась про продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.