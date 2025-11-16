Кожен виклався не на 100%, а на мільйон: Трубін – про перемогу збірної України над Ісландією у відборі на ЧС-2026

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Ісландією у відборі на ЧС-2026, яка дозволила "синьо-жовтим" пробитися у плейоф, наголосивши, шо це одна з найкращих ігор команди у поточній кваліфікації.

Своїми думками воротар поділився у коментарі MEGOGO.

"Дуже-дуже щасливий. Ми ще не зробили все, але наша мрія чемпіонату світу жива. Сьогодні, як ви всі бачили, я не знаю, може бути одна з найкращих наших ігор. Коли я був в національній збірній, був дуже радий, дуже щасливий кожен. Кожен гравець виклався не на 100%, а на мільйон відсотків. Дуже чудова атмосфера.



Вболівальники придавали нам ще більше емоцій, енергії. Тому їм дуже-дуже велике дякую. За рахунок чого сьогодні вдалося видати у матчі таку самовіддачу, таку величезну боротьбу? Я впевнений, сьогодні всі скептики, всі критики, вони дивилися із захватом, з неймовірним переживанням за збірну. Не знаю, як вони там дивились, тому що останній, можливо, рік-півтора було дуже багато різного бруду. І, можливо, ми це заслуговували. Але сьогодні ми всі бачимо, що ми можемо грати. І просто потрібно ще більше попрацювати, вірити в себе і готуватися тепер на березень, на плейоф.



У нас була серія дуже погана, але в самий потрібний момент ми не пропустили і тому я дуже щасливий. І це не тільки про мої сейви. Всі билися, всі працювали. Дивіться, я 6 років тренуюсь, щоб допомагати команді, тому я роблю все, що можу і не можу, щоб допомогти команді не пропустити. Ось, а вони, як ми бачили, один, потім інший забили. Супер", – підкреслив Трубін.