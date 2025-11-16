Збірна України посіла друге місце у груповому етапі кваліфікації ЧС-2026

Збірна України з футболу завершила виступи у груповому етапі кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

У заключному турі підопічні Сергія Реброва переграли Ісландію та посіли друге місце у квартеті з Францією та Азербайджаном.

За підсумком 6 раундів у групі D українці здобули 10 очок. На старті кваліфікації збірна України поступилася Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні українці вирвали перемогу над Ісландією та мінімально здолали Азербайджан.

Попереду на підопічних Сергія Реброва очікує сітка плейоф, що складатиметься з двох матчів.

У першому поєдинку на збірну України очікуватимуть команди з четвертого кошика, де наразі знаходиться Уельс, Швеція, Румунія та Північна Ірландія, проте всі учасники стикового мінітурніру визначаться вже у вівторок, 18 листопада, коли завершиться груповий етап кваліфікації ЧС-2026.