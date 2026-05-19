Шотландія оприлюднила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Шотландії з футболу визначився з заявкою команди з 26 гравців на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Шотландії.

Воротарі: Крейг Гордон (Хартс), Ангус Ганн (Ноттінгем Форест), Ліам Келлі (Рейнджерс).

Захисники: Енді Робертсон (Ліверпуль), Грант Генлі (Хіберніан), Кіран Тірні (Селтік), Скотт Маккенна (Динамо Загреб), Джек Хендрі (Аль-Іттіфак), Нейтан Паттерсон (Евертон), Ентоні Ралстон (Селтік), Джон Сауттар (Рейнджерс), Аарон Хікі (Брентфорд), Домінік Гайам (Рексем).

Півзахисники: Джон Макгінн (Астон Вілла), Скотт Мактоміней (Наполі), Раян Крісті (Борнмут), Кенні Маклін (Норвіч Сіті), Біллі Гілмор (Наполі), Льюїс Фергюсон (Болонья), Бен Ганнон-Доак (Борнмут), Фіндлей Кертіс (Кілмарнок).

Нападники: Ліндон Дайкс (Чарльтон), Че Адамс (Торіно), Лоуренс Шенкленд (Хартс), Джордж Херст (Іпсвіч), Росс Стюарт (Саутгемптон).

Нагадаємо, суперниками Шотландії по груповому етапу ЧС-2026 будуть збірні Марокко, Гаїті та Бразилії. Остання свою заявку опублікувала напередодні.