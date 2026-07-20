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Іспанія – Аргентина: відеоогляд фіналу ЧС-2026

Софія Кулай — 20 липня 2026, 02:48
Іспанія – Аргентина: відеоогляд фіналу ЧС-2026
Ліонель Мессі проти Ламіна Ямала
Getty Images

Збірна Іспанії 19 липня мінімально обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 з футболу (1:0).

В основний час команди не змогли визначити сильнішу, тому протистояння перейшло у додаткові тайми. Лише на 106-й хвилині "Червоній Фурії" вдалося розмочити нулі на табло. Автором того єдиного голу у зустрічі став нападник каталонської Барселони Ферран Торрес, який забив із передачі Ніко Вільямса.

Іспанія стала першою національною командою, яка виграла два титули чемпіонату світу у XXI столітті.

Відеоогляд фіналу ЧС-2026 Іспанія – Аргентина від MEGOGO

Відзначимо, що троє іспанських гравців отримали нагороди від організаторів. Унаї Сімон став найкращим голкіпером турніру, Родрі ув визнаний найкращим гравцем Мундіалю, а Пау Кубарсі став найкращим молодим футболістом світової першості.

Нагадаємо, у матчі за "бронзу" Англія з рахунком 6:4 переграла Францію.

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