Іспанія – Аргентина: відеоогляд фіналу ЧС-2026

Збірна Іспанії 19 липня мінімально обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 з футболу (1:0).

В основний час команди не змогли визначити сильнішу, тому протистояння перейшло у додаткові тайми. Лише на 106-й хвилині "Червоній Фурії" вдалося розмочити нулі на табло. Автором того єдиного голу у зустрічі став нападник каталонської Барселони Ферран Торрес, який забив із передачі Ніко Вільямса.

Іспанія стала першою національною командою, яка виграла два титули чемпіонату світу у XXI столітті.

Відеоогляд фіналу ЧС-2026 Іспанія – Аргентина від MEGOGO

Відзначимо, що троє іспанських гравців отримали нагороди від організаторів. Унаї Сімон став найкращим голкіпером турніру, Родрі ув визнаний найкращим гравцем Мундіалю, а Пау Кубарсі став найкращим молодим футболістом світової першості.

Нагадаємо, у матчі за "бронзу" Англія з рахунком 6:4 переграла Францію.