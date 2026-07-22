Засипали помідорами у рідному місті: зірки збірної Іспанії отримали незвичні подарунки після тріумфу на ЧС
Після історичної перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 Гаві та Фабіан Руїс отримали один із найнезвичніших подарунків серед усіх чемпіонів.
Влада муніципалітету Лос-Паласіос-і-Вільяфранка, звідки родом обидва футболісти, вирішила оригінально привітати своїх земляків. Кожному з них подарували стільки кілограмів помідорів, скільки він важить.
Такий вибір не випадковий. Лос-Паласіос-і-Вільяфранка вважається одним із головних центрів вирощування томатів в Іспанії, тому саме цей овоч давно став символом міста.
Втім, на цьому подарунки не завершуються. Місцева влада вже оголосила про намір увічнити футбольних героїв у рідному місті.
Повідомляється, що Гаві та Фабіан Руїс можуть отримати спільний пам'ятник разом із ще однією легендою Лос-Паласіос-і-Вільяфранки — колишнім капітаном "Севільї" та збірної Іспанії Хесусом Навасом.
Нагадаємо, збірна Іспанії вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі ЧС-2026 Аргентину з рахунком 1:0. Переможний м'яч в овертаймі забив Ферран Торрес, а після повернення додому національних героїв по всій країні продовжують вітати найрізноманітнішими способами.
Раніше повідомлялося, що Ямаль порушив протокол прийому під час візиту у палац короля Іспанії.