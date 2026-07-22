Засипали помідорами у рідному місті: зірки збірної Іспанії отримали незвичні подарунки після тріумфу на ЧС

Після історичної перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 Гаві та Фабіан Руїс отримали один із найнезвичніших подарунків серед усіх чемпіонів.

Влада муніципалітету Лос-Паласіос-і-Вільяфранка, звідки родом обидва футболісти, вирішила оригінально привітати своїх земляків. Кожному з них подарували стільки кілограмів помідорів, скільки він важить.

Такий вибір не випадковий. Лос-Паласіос-і-Вільяфранка вважається одним із головних центрів вирощування томатів в Іспанії, тому саме цей овоч давно став символом міста.

Втім, на цьому подарунки не завершуються. Місцева влада вже оголосила про намір увічнити футбольних героїв у рідному місті.

😂🍅 FABIÁN Y GAVI RECIBEN SU PESO EN TOMATES DE LOS PALACIOS



⭐️ GAVI: 68,5 KG

⭐️ FABIÁN RUIZ: 84,5 KG



👏🏼 El alcalde repite la iniciativa que les ha hecho conseguir a 3 campeones del mundo.



📹 @AlvarooSVQ pic.twitter.com/lagXwMzy0k — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 21, 2026

Повідомляється, що Гаві та Фабіан Руїс можуть отримати спільний пам'ятник разом із ще однією легендою Лос-Паласіос-і-Вільяфранки — колишнім капітаном "Севільї" та збірної Іспанії Хесусом Навасом.

Fabian Ruiz and Gavi were gifted tomatoe for winning the fifa World Cup 😳 pic.twitter.com/c2PR3lZ1Yh — Idris 🧠🗣️ (@1drizz) July 22, 2026

Нагадаємо, збірна Іспанії вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі ЧС-2026 Аргентину з рахунком 1:0. Переможний м'яч в овертаймі забив Ферран Торрес, а після повернення додому національних героїв по всій країні продовжують вітати найрізноманітнішими способами.

Раніше повідомлялося, що Ямаль порушив протокол прийому під час візиту у палац короля Іспанії.