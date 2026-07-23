Це була реакція на його слова: помічник тренера Аргентини вибачився перед Ольмо за сутичку після фіналу ЧС-2026

Асистент головного тренера збірної Аргентини Роберто Аяла попросив вибачення перед півзахисником збірної Іспанії Дані Ольмо за сутичку після фіналу чемпіонату світу-2026, наголосивши на тому, що це була лише реакція на слова.

Його цитує Reuters.

"Звичайно, мені шкода. З огляду на мою посаду, я не можу дозволити, щоб якісь почуття чи будь-які реакції з боку іншої сторони впливали на мій настрій або мої дії. На мою думку, нам потрібно провести межу й залишити все як є. Це було скоріше штовхання, ніж що-небудь інше, це не був удар, як це намагаються представити. Це була реакція на те, що він сказав, але й тільки. Якщо я його побачу, я, звісно, вибачуся перед ним особисто".

За словами Аяли, коли він прибіг на середину поля, він насправді мав намір розборонити своїх підопічних від гравців "Фурії Рохи", але через приплив адреналіну сам вступив у бійку.

por que el raton ayala le pegó una piña a dani olmo jajdjsjsjsj pic.twitter.com/ZNkBpPAcjU — Peñargrol (@CAPArgento__) July 20, 2026

"Коли матч закінчився, я побачив сутичку посеред поля, і ми кинулися туди, щоб витягнути звідти наших гравців. Я беру на себе відповідальність за те, що зробив. Я мав намір підійти й розборонити їх, але іноді так трапляється, що серце починає битися швидше, хоча це не виправдання. Ерік Гарсія теж був там, і я просто сказав Еріку, що підійшов, щоб їх розборонити та привітати, ось і все".

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі.

Після цього поєдинку ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців "Альбіселесте". Водночас хавбек "Фурії Рохи" Гаві, який був активним учасником цього інциденту, зазначив, що аргентинців не варто карати дискваліфікаціями за цей інцидент.