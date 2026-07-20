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19-річний захисник Барселони отримав нагороду найкращого молодого гравця Мундіалю

Софія Кулай — 20 липня 2026, 02:30
19-річний захисник Барселони отримав нагороду найкращого молодого гравця Мундіалю
Пау Кубарсі
Getty Images

Центральний захисник збірної Іспанії Пау Кубарсі отримав нагороду найкращого молодого гравця чемпіонату світу-2026.

Нагородження відбулося після перемоги "Фурії Рохи" над Аргентиною (1:0) у фіналі світової першості. Цей трофей став дебютним для 19-річного оборонця за головну команду країни.

Центрбек Барселони взяв участь в усіх 8-ми матчах "Червоної Фурії" на Мундіалі, відігравши усі повні поєдинки. Сумарно 750 хвилин, але не запам'ятався жодною результативною дією.

Кубарсі став першим іспанським гравцем в історії, який отримав цю нагороду. Також він перший захисник, який виграв цю нагороду з часів Мануеля Амороса (1982).

Тепер в активі Кубарсі 20 зіграних ігор за збірну, у яких він віддав три гольові передачі.

Додамо, що Пау не став єдиним іспанським гравцем, який отримав нагороди від організаторів. Родрі став найкращим футболістом ЧС-2026, а Унаї Сімон – найкращим голкіпером.

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