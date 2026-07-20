19-річний захисник Барселони отримав нагороду найкращого молодого гравця Мундіалю

Центральний захисник збірної Іспанії Пау Кубарсі отримав нагороду найкращого молодого гравця чемпіонату світу-2026.

Нагородження відбулося після перемоги "Фурії Рохи" над Аргентиною (1:0) у фіналі світової першості. Цей трофей став дебютним для 19-річного оборонця за головну команду країни.

The future is now 🌟

Pau Cubarsí wins the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/d7PYnm3TVJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Центрбек Барселони взяв участь в усіх 8-ми матчах "Червоної Фурії" на Мундіалі, відігравши усі повні поєдинки. Сумарно 750 хвилин, але не запам'ятався жодною результативною дією.

Кубарсі став першим іспанським гравцем в історії, який отримав цю нагороду. Також він перший захисник, який виграв цю нагороду з часів Мануеля Амороса (1982).

Тепер в активі Кубарсі 20 зіграних ігор за збірну, у яких він віддав три гольові передачі.

Додамо, що Пау не став єдиним іспанським гравцем, який отримав нагороди від організаторів. Родрі став найкращим футболістом ЧС-2026, а Унаї Сімон – найкращим голкіпером.