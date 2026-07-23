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В Аргентині створили петицію з метою переграти фінал ЧС-2026

Микола Літвінов — 23 липня 2026, 11:13
В Аргентині створили петицію з метою переграти фінал ЧС-2026
Леандро Паредес
Getty Images

Аргентинські вболівальники створили петицію із закликом переграти фінал чемпіонату світу-2026 через заангажованість арбітра цього матчу.

Про це повідомляє A Bola.

Як зазначається, фанатка "Альбіселесте" Гізела Санчес розмістила на платформі Change.org цю ініціативу, оскільки вважає, що словенський арбітр Славко Вінчич був причетний до корупційних схем, що вплинуло на результат поєдинку. За її словами, це можна довести за допомогою відеодоказів із соцмереж. 

На цей момент петиція Санчес зібрала близько 61 тисячі підписів.

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі. Після цього поєдинку ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців "Альбіселесте" після фінального свистка.

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