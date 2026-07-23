Зірка збірної Іспанії проігнорував кохану після перемоги на ЧС-2026: фанати запідозрили проблеми у стосунках

Після історичної перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 Педрі активно ділився емоціями у своїх соціальних мережах. Проте одна деталь не залишилася непоміченою його підписниками.

Півзахисник Барселони майже безперервно репостив сторіз із привітаннями від партнерів по команді, друзів, родичів, уболівальників і навіть випадкових знайомих. Однак серед десятків публікацій так і не знайшлося місця для привітання від його коханої.

Дівчина футболіста, Алехандра Дотра, протягом усього чемпіонату світу підтримувала Педрі, а після фіналу навіть спустилася на поле разом із родиною гравця, щоб розділити святкування другого в історії титулу чемпіонів світу для Іспанії.

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Пізніше Алехандра опублікувала в Instagram зворушливе звернення до футболіста, у якому привітала його з перемогою та публічно освідчилася йому в коханні.

Втім, саме цей допис Педрі вирішив не репостити, хоча всі інші привітання активно з'являлися в його сторіз.

Уболівальники одразу звернули увагу на цей момент і почали обговорювати можливі проблеми у стосунках пари. Тим більше, що це вже не перший випадок, який викликає подібні чутки.

Після чемпіонства Барселони у Ла Лізі навесні 2026 року в мережі також активно обговорювали поведінку Педрі. Під час святкування в парку атракціонів хавбек сів на американські гірки разом із Ферраном Торресом, тоді як Алехандра залишилася чекати сама.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Іспанії порушив протокол прийому під час візиту у палац короля Іспанії.