Не думаю, що їх потрібно дискваліфіковувати: Гаві – про поведінку аргентинців після фіналу ЧС-2026

Центральний півзахисник збірної Іспанії Гаві оцінив поведінку аргентинських футболістів після фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова наводить Mundo Deportivo.

Після фінального свистка Леандро Паредеса спровокував бійку на футбольному полі. Хавбек "альбіселесте" спочатку відштовхнув захисника Барселони Еріка Гарсію, а потім повалив півзахисника каталонців Гаві. За такі дії він отримав червону картку від арбітра Славко Вінчича, яка згодом зникла із протоколу гри.

ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців збірної Аргентини.

"Скажу вам чесно: я не думаю, що їх потрібно дискваліфіковувати. Розумію, що це не найкращий приклад для дітей, але, на мою думку, у футболі завжди є певна частка жорсткості. Мені здається, найлогічніше в такій ситуації – просто вилучити гравця під час матчу, і цього достатньо. Але, як я вже сказав, зрештою, це футбол, і він завжди таким був", – сказав Гаві

Нагадаємо, що Іспанія у додаткових таймах вирвала мінімальну перемогу (1:0) в Аргентини. Під час церемонії нагородження декілька аргентинців відвернулися від подіуму, де іспанські гравці піднімали над своїми головами трофей.

Наразі організація аналізує звіти суддів та відеозаписи матчу, після чого визначить санкції для гравців збірної Аргентини, серед яких можливі й тривалі дискваліфікації.

Раніше колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович емоційно прокоментував поведінку аргентинців після фіналу ЧС-2026.