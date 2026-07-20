Герой збірної Іспанії був визнаний найкращим гравцем фіналу ЧС-2026

Автор єдиного м'яча у фіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія – Аргентина Ферран Торрес став найкращим гравцем матчу.

Про це повідомляє ФІФА.

Нагороду іспанський нападник, який забив аж на 106-й хвилині, отримав із рук популярної співачки Шакіри.

Цікаво, що цей м'яч для 26-річного футболіста Барселони став дебютним на поточному Мундіалі та одразу вирішальним у фіналі. Також на його рахунку один асист, який він зробив у грі 1/8 фіналу проти Португалії.

Загалом за спиною Торреса 25 голів та 9 результативних передач у 65-ти матчах за національну команду. Це вже другий здобутий трофей для Феррана із "Червоною Фурією". У 2024-му гравець "блаугранас" став чемпіоном Європи.