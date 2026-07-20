Лише один пропущений гол: Сімона визнали найкращим голкіпером ЧС-2026

Перший номер збірної Іспанії Унаї Сімон виконав найбільшу кількість кліншитів на чемпіонаті світу-2026.

На рахунку голкіпера Атлетик Більбао 7 "сухих" ігор у 8-ми зіграних матчах. Іспанський страж воріт пропускав лише у чвертьфіналі проти Бельгії, коли у його володіннях розписався півзахисник італійської Аталанти Шарль де Кетеларе (перемога іспанців 2:1). Показник "сухих" зустрічей склав 87,5%.

Сімон, який допоміг "Червоній Фурії" мінімально обіграти Аргентину у фіналі світової першості (1:0), був визнаний найкращим воротарем цього Мундіалю.

Іспанець випередив за кількістю ігор на нуль колумбійця Каміло Варгаса, мексиканця Рауля Ранхеля та француза Майка Меньяна. В усіх трьох голкіперів по 4 поєдинки "на замку".

Раніше повідомлялося, що Сімон побив національний рекорд Ікера Касільяса на ЧС.

Додамо, що найкращим бомбардиром ЧС-2026 став Кіліан Мбаппе, а його партнер по збірній Майкл Олісе став найкращим асистентом.