Скалоні – про поразку від Іспанії у фіналі ЧС-2026: Ми віддали на полі абсолютно все

Наставник збірної Аргентини з футболу Ліонель Скалоні не приховував смутку після поразки від Іспанії у фіналі ЧС-2026 (0:1).

Його слова наводить ФІФА.

48-річний фахівець подякував команді за пройдений шлях на турнірі, де у фінальному поєдинку боролася до останньої секунди гри навіть у меншості.

"Я відчуваю смуток, але водночас знаю, що ми віддали на полі абсолютно все. Я міг би багато сказати про те, як ми дійшли до цього моменту, але зараз це не має сенсу. Хочу безмежно подякувати цим хлопцям за те, що вони подарували нам ще один фінал чемпіонату світу та боролися до самого кінця. Іспанія була сильнішою – це правда. Але я назавжди збережу в пам'яті те, що зробили ці футболісти, і те, наскільки цінним є сам факт виходу так далеко. Ми повинні високо цінувати це досягнення, адже дістатися до цього рівня надзвичайно складно", – заявив Скалоні.

Найкращим гравцем фіналу став автор єдиного голу у зустрічі Ферран Торрес. Після фінального свистка на полі панувала напружена атмосфера. Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес став ініціатором бійки.

Під час нагородження Ліонель Мессі дав волю емоціям та заплакав. Лео ще й не зміг наздогнати Кіліана Мбаппе у перегонах найкращих бомбардирів ЧС-2026.

Окрім цього, Мессі несподівано був проігнорований організаторами. Лео не отримав нагороди найкращого гравця турніру. Ним став іспанський опорник Родрі.