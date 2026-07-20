Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу

Фінал чемпіонату світу-2026 став надзвичайно емоційним для Ліонеля Мессі. Після поразки збірної Аргентини від Іспанії з рахунком 0:1 в овертаймі легендарний капітан не зміг стримати сліз під час церемонії нагородження.

Коли аргентинці отримували срібні медалі, камери зафіксували, як 39-річний Мессі розплакався.

Зворушливий момент миттєво розлетівся соціальними мережами та став одним із найобговорюваніших епізодів фіналу.

Для Мессі це був уже третій фінал чемпіонату світу в кар'єрі. У 2014 році Аргентина поступилася Німеччині, у 2022-му Лео нарешті здійснив свою головну мрію, привівши команду до чемпіонського титулу, а тепер знову був за крок від трофея, однак цього разу перемогу святкувала збірна Іспанії.

Поразка стала особливо болючою ще й тому, що аргентинці були за крок від того, щоб захистити звання чемпіонів світу. Єдиний гол у додатковий час приніс Іспанії другий титул в історії.

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З огляду на вік футболіста, чимало вболівальників припускають, що цей мундіаль міг стати останнім у кар'єрі Мессі. Сам аргентинець поки не оголошував про завершення виступів за національну команду, однак до наступного чемпіонату світу йому буде вже 43 роки.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе став найкращим голеадором чемпіонату світу-2026 з футболу, обійшовши Мессі на 1 гол.

Натомість Ліонель доволі несподівано не отримав нагороду найкращого гравця ЧС-2026, поступившись Родрі.