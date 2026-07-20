Паредес влаштував бійку після завершення фіналу ЧС-2026

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес спровокував бійку після завершення фінального матчу чемпіонату світу-2026 між "альбіселесте" та збірною Іспанії (0:1).

Хавбек аргентинської національної команди спочатку відштовхнув захисника Барселони Еріка Гарсію, а потім повалив півзахисника каталонців Гаві.

Рознімати футболістів довелось тренерському штабу та іншим гравцям команд.

Нагадаємо, що збірна Аргентини в додатковий час зазнала поразки від Іспанії та вчетверте в історії програла у вирішальному поєдинку мундіалю.

Паредес з'явився на полі на 46 хвилині поєдинку та 4 рази сфолив, одне з цих порушень правил було відзначено жовтою карткою.