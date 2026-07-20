Випередив Мессі: Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2026

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим голеадором чемпіонату світу-2026 з футболу.

На рахунку француза 10 голів у 8-ми матчах. Форварду "Ле Бльо" вдалося випередити свого найближчого переслідувача Ліонеля Мессі на 2 м'ячі завдяки дублю у бронзовому фіналі турніру. Хоч нападник мадридського Реала двічі забив у володіння Англії, але його команда поступилася "трьом левам" у гольовій перестрілці – 4:6.

Натомість Лео у головному матчі світової першості мовчав. Аргентина програла Іспанії у додаткових таймах 0:1.

Третю позицію рейтингу поділили норвежець Ерлінг Голанд та англієць Джуд Беллінгем. В обох по 7 результативних ударів.

Рейтинг найкращих бомбардирів ЧС-2026

Кіліан Мбаппе (Франція) – 10 голів Ліонель Мессі (Аргентина) – 8 Джуд Беллінгем (Англія) – 7 Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7 Усман Дембеле (Франція) – 6 Гаррі Кейн (Англія) – 6 Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 5 Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4 Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4