Випередив Мессі: Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2026
Кіліан Мбаппе
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Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим голеадором чемпіонату світу-2026 з футболу.
На рахунку француза 10 голів у 8-ми матчах. Форварду "Ле Бльо" вдалося випередити свого найближчого переслідувача Ліонеля Мессі на 2 м'ячі завдяки дублю у бронзовому фіналі турніру. Хоч нападник мадридського Реала двічі забив у володіння Англії, але його команда поступилася "трьом левам" у гольовій перестрілці – 4:6.
Натомість Лео у головному матчі світової першості мовчав. Аргентина програла Іспанії у додаткових таймах 0:1.
Третю позицію рейтингу поділили норвежець Ерлінг Голанд та англієць Джуд Беллінгем. В обох по 7 результативних ударів.
Рейтинг найкращих бомбардирів ЧС-2026
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 10 голів
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 8
- Джуд Беллінгем (Англія) – 7
- Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7
- Усман Дембеле (Франція) – 6
- Гаррі Кейн (Англія) – 6
- Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 5
- Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4
- Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4
- Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4