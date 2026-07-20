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Випередив Мессі: Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2026

Софія Кулай — 20 липня 2026, 01:24
Випередив Мессі: Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2026
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим голеадором чемпіонату світу-2026 з футболу.

На рахунку француза 10 голів у 8-ми матчах. Форварду "Ле Бльо" вдалося випередити свого найближчого переслідувача Ліонеля Мессі на 2 м'ячі завдяки дублю у бронзовому фіналі турніру. Хоч нападник мадридського Реала двічі забив у володіння Англії, але його команда поступилася "трьом левам" у гольовій перестрілці – 4:6.

Натомість Лео у головному матчі світової першості мовчав. Аргентина програла Іспанії у додаткових таймах 0:1. 

Третю позицію рейтингу поділили норвежець Ерлінг Голанд та англієць Джуд Беллінгем. В обох по 7 результативних ударів.

Рейтинг найкращих бомбардирів ЧС-2026

  1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 10 голів
  2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 8
  3. Джуд Беллінгем (Англія) – 7
  4. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7
  5. Усман Дембеле (Франція) – 6
  6. Гаррі Кейн (Англія) – 6
  7. Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 5
  8. Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4
  9. Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4
  10. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 
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Кіліан Мбаппе

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