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Довелося пройти через справжнє випробування: тренер Іспанії оцінив тріумф над Аргентиною у фіналі ЧС

Софія Кулай — 20 липня 2026, 03:45
Довелося пройти через справжнє випробування: тренер Іспанії оцінив тріумф над Аргентиною у фіналі ЧС
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про перемогу над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу-2026.

Його цитує ФІФА.

Наставник "Червоної Фурії" запевнив, що пишається нинішнім поколінням іспанських гравців, яке виросло з ідеєю та показало усім приклад справжньої команди.

"Це гравці з винятковим талантом. Для мене було честю пройти цей шлях разом із ними. Я переповнений емоціями, коли озираюся назад. Ми багато говорили з футболістами: ми виграли все, і це неймовірно. Це покоління гравців є джерелом гордості для Іспанії. Разом ми сильніші.

Вважаю, що долю матчу потрібно було вирішувати значно раніше. Блискучі сейви Дібу не дозволили нам здобути перемогу швидше. Але це фінал чемпіонату світу, і навіть коли наприкінці суперник залишився вдесятьох, усе одно довелося пройти через справжнє випробування", – сказав 65-річний спеціаліст.

Нагадаємо, що єдиний гол у зустрічі забив Ферран Торрес, який був визнаний найкращим гравцем фінального поєдинку.

Завдяки цьому тріумфу Іспанія стала першою збірною, яка двічі перемагала на ЧС у XXI столітті, а її лідер Родрі став найкращим гравцем світової першості, яка закінчилася.

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